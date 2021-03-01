Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerinde ve araçta gümrük kaçağı tütün ve kaçak sigara bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 48 bin bandrolsüz boş makaron, 109 kilo 600 gram tütün, 61 paket nargile tütünü ve bin 100 doldurulup sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.

Ekipler, N.A, A.H. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya