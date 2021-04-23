Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobil ve evde gümrük kaçağı ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Araç ve evde gümrük kaçağı 99 bin makaron, 10 kilogram tütün ile 26 parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya