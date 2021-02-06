Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
06.02.2021 14:25 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:28
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Taşucu Mahallesi'nde kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1200 elektronik sigara, 15 şişe içki ile 38 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya