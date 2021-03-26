Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine bir iş yeri ile evde arama yaptı.

Adreste, 40 bin 400 makaron ile 12 kilogram tütün ele geçiren polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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