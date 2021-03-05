Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

05.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:26
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste 45 bin kaçak makaron ile 1440 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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