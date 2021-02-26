Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

26.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:08
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 20 bin 200 boş makaron ve 7 bin 40 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 20 bin 200 boş makaron ve 7 bin 40 doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak makaron ve sigara bulundurulduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Adreste, 20 bin 200 boş makaron, 7 bin 40 doldurulmuş makaron ele geçirildi, V.G. ve K.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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