Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Saray Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda, telefon kopyalamada kullanılan 2 cihaz ve kabloları ile gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 2 harici bellek ele geçirildi.

Şüpheli M.İ. gözaltına alındı.

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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