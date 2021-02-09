Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Silifke ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulunduğu ihbarı üzerine Susanoğlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 7 bin 800 boş makaron, 2 bin 920 doldurulmuş makaron, 2 sigara sarma makinesi ile 15 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya