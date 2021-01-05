Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

05.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:46
Mersin'de kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu belirlenen otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 1036 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, sürücü H.Ö. gözaltına alındı.

Polisin Seka Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 560 elektronik sigara, 375 puro, 149 paket sigara, çeşitli markalara ait 12 şişe içki ve 15 paket tütün ele geçirildi.

Şüpheli F.G. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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