Mersin'de Kaçakçılık Operasyonları

Mersin'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla kentteki bazı pasajlardaki 36 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 iş yerinden toplamda 14 bin 182 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 2 bin 40 paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 850 makaron, 322 gümrük kaçağı sigara likiti, 50 gümrük kaçağı elektronik sigara, 12 gümrük kaçağı elektronik sigara parçası, 9 kilogram nargile tütünü ve 4 elektronik sigara makinesi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 10 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmada, 2 şahsın iş yerinden toplam 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt, 1 kişinin iş yerinden de 6 bin 344 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada da Suriye uyruklu W.A'da 2 bin 340 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.