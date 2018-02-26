Mersin'de Kaçakçılara Eş Zamanlı Operasyon

MERSİN polisi, 21 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçakçılara ağır darbe vuruldu.

Kaçakçılığa yönelik çalışmalarını genişleten KOM Şube ekipleri, Tarsus ve Silifke ilçelerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 2 bin 275 adet cinsel içerikli hap, 30 adet sprey, krem, sıvı ilaç, 200 paket dolu makaron, 2 bin 66 paket gümrük kaçağı sigara, 8 şişe sahte içki, 7 şişe gümrük kaçağı içki, 15 adet elektronik sigara likiti, 20 nargile tütünü ve bin 650 TL ele geçirdi. Bir işyerinde yapılan aramada kaçak içkilerin saklandığı yer polisleri şaşırttı. Markette detaylı arama yapan ekipler, sahte içkilerin bir kısmını meşrubat dolabının altındaki metal bölüme, bir kısmının ise klozetin su haznesinin içerisine gizlenmiş halde buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - Mersin