MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de şafak vakti 274 polisin katılımıyla düzenlenen kaçakçılık ve tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de şafak vakti 274 polisin katılımıyla düzenlenen kaçakçılık ve tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda kaçakçılık ve tefecilik suçları başta olmak üzere birçok suça karışmış 31 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 274 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek, av tüfeği, gümrük kaçağı sigara, çay, içki, elektronik sigara likidi, sigara sarma kağıdı ve tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak için emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

MERSİN'DE KAÇAKÇILIK VE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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