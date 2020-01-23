Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı
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Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

23.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:52
Mersin'de kaçak yapı ekiplerce yıkıldı

'in ilçesindeki kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altaylılar Mahallesi'ndeki Ötüken Parkı'nda yer alan bir yapının mevzuata aykırı olarak yapıldığı belirlendi.

Park alanında iş makineleriyle çalışma başlatan ekipler, kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Kaçak yapıların yıkımına ilişkin yürütülen çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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