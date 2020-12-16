Mersin'de kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
16.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:28
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve makaron operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, bir adreste kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreste 33 bin 200 boş makaron, 4 bin 100 dolu makaron, 23 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya