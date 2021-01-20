Mersin'de kaçak tütün satan 1 kişi gözaltına alındı
20.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:10
Silifke ilçesinde gümrük kaçağı tütün temin ederek sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde gümrük kaçağı tütün temin ederek sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K. isimli şüphelinin Saraylı Mahallesi'ndeki evinde gümrük kaçağı tütün bulundurarak sattığı ihbarını aldı.
Evde yapılan aramada 83 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi, İ.K. gözaltına alındı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya