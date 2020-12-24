Mersin'de kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
24.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:48
Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir adreste kaçak sigara satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreste 1220 içi doldurulmuş sigara, 2 bin boş makaron, 35 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya