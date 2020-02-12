Mersin'de kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

12.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:34

Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak tütün satışı yaptığı belirlenen kişinin iş yerine operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada satışa hazır 20 kilo tütün ve 271 karton kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletme sahibi, serbest bırakıldı.

Kaynak: AA