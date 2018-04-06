Mersin'de Kaçak Sigara ve Akaryakıt Operasyonu

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ile 8 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki bir TIR parkına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin litre karışımlı akaryakıt ile bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir TIR'da yapılan aramada ise 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. - Mersin