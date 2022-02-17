Mersin'de kaçak sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Mersin'de kaçak sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de kaçak sigara satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve tütün satışı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Büyükeceli Mahallesinde iki şahsın iş yerinde kaçak sigara satışı yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, adreste arama yaptı. Yapılan aramada, 7 bin 721 adet dolu makaron, 5 bin adet boş makaron ve 35 kilo 520 gram tütün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Mersin, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

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