Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 155 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki 3 adrese kaçak sigara bulundurulduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Adreslerde 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 makaron doldurma makinesi ile 4 kompresör bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.