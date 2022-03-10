Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Mersin'de 155 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de 155 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar, Erdemli ve Silifke ilçelerindeki 3 adrese kaçak sigara bulundurulduğu gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Adreslerde 37 bin 260'ı dolu 155 bin 260 makaron, 159 kilogram kıyılmış tütün, 8 makaron doldurma makinesi ile 4 kompresör bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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