Mersin'de kaçak sigara operasyonu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 430 paket gümrük kaçağı sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada 430 paket gümrük kaçağı sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Dedeler Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 430 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA