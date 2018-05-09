Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de polis ekiplerince yapılan arama, kontrol ve operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin gişelerinde yaptıkları kontroller sırasında şüpheli görülen iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.K.N'nin evine yapılan operasyonda da bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.