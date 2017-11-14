Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de bir şahsın üzerinde yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında Gündoğdu Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.A.'nın yanında bulunan siyah poşetlerde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli A.A. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN