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Mersin'de kaçak kazıya suçüstü

Mersin'de kaçak kazıya suçüstü
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'de 2'nci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'de 2'nci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2'nci derece arkeolojik sit alanında kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.Ele geçirilen tarihi eser niteliği taşıyan 2 taş obje ise incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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