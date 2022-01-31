Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
AA, İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Karadere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, define bulma amacıyla kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yanlarında dedektör ve kazı aletleri bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor
AA / İbrahim Polat - Güncel