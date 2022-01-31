Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Mersin'de kaçak kazı yaparken yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde define bulma amacıyla kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Karadere Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, define bulma amacıyla kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Yanlarında dedektör ve kazı aletleri bulunan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

AA / İbrahim Polat - Güncel

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