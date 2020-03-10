Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel

Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

10.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:12
Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 5 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan 2 kürek, 2 kazma ve 2 manivelaya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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