Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
20.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:35
Mersin'in Silifke ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler, Tosmurlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 zanlı, suçüstü yakalandı.
Operasyonda kırıcı, jeneratör, 5 kırıcı başlığı, kazma, çekiç, 50 metre elektrik kablosu, akü, 3 litre benzin ve el yapımı eritici madde ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA