Mersin'de kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
06.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:03
Mersin'in Silifke ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklasın göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sabah Mahallesi Taştepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanındaki kırıcı-delici matkap, jeneratör, akü, kürek, balyoz, kazma ve 1 kilo 400 gram amonyum nitrata el konuldu.
Gözaltına alınan 4 zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Kaynak: AA