Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
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Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:42
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığına Komutanlığına bağlı ekipler, Göksu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda akü, kürek, balyoz, murç, kazma, çapa aleti, keser ve elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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