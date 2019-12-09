Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına Komutanlığına bağlı ekipler, Göksu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Operasyonda akü, kürek, balyoz, murç, kazma, çapa aleti, keser ve elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.