Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi tarihi eser bulmak için çeşitli malzemelerle kaçak kazı yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

Kaçak Kazı, Yenişehir, Jandarma, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title