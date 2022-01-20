Mersin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.
Jandarma, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi tarihi eser bulmak için çeşitli malzemelerle kaçak kazı yaparken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri