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Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, 2 şüpheliyi kaçak kazı yaparken gözaltına aldı.

Bölgede yapılan aramada bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 obje, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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