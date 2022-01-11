Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı - Haberler
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Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı

Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı suçüstü yakalandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KOM Grup Amirliğince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçu kapsamında kaçak kazı faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kaleburcu Mahallesi'nde kaçak kazı yaptıkları sırada S.D, Ö.A, A.D, A.B. ve N.B. suçüstü yakalandı.

Operasyonda 2 dedektör, 2 tarihi nitelik taşıyan sikke ve yüzük ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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