Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
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Jandarma, Mersin, Güncel

Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bölgede izinsiz kazı yaparken 5 şüpheli yakalandı.

Kazıda kullanılan bir balyoz ve bir çapaya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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