Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
10.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:04
Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bölgede izinsiz kazı yaparken 5 şüpheli yakalandı.
Kazıda kullanılan bir balyoz ve bir çapaya el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA