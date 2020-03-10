Mersin'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnsu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bölgede izinsiz kazı yaparken 5 şüpheli yakalandı.

Kazıda kullanılan bir balyoz ve bir çapaya el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA