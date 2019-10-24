Mersin'de kaçak kazı operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kaleburcu Sülük mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 12 metre uzunluğunda tünel kazdığını tespit etti.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.