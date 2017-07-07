Mersin'de Kaçak Kazı

Silifke ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşukpınarı Mahallesi'nde bir grup tarafından izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.



Bölgede arama yapan ekipler, H.B.T, İ.Ş, H.T. ve A.T. isimli şüphelileri kazı aletleriyle birlikte suç üstü yakaladı.



Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



Operasyon öncesinde olay yerinden firar eden M.Ö. ve A.Y'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.