Mersin'de Kaçak İçki Operasyonu

- Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin polisi, bir eve yaptığı operasyonda 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 sahte TAPDK bandrolü ve 32 fiyat etiketi ele geçirildi



MERSİN - Mersin polisi, bir eve yaptığı operasyonda 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 sahte TAPDK bandrolü ve 32 fiyat etiketi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi 1407 Sokak'ta bulunan bir evde kaçak içki üretimi yapıldığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adresi izlemeye aldı. Ekiplerin yaptığı izleme sonucunda evde sahte içki üretimi yapıldığını belirleyen ekipler, alınan izinler doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Operasyonda 255 şişe 70'lik, 19 şişe 35'lik, 152 şişe 100'lük değişik markalarda ve ebatlarda 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 adet sahte TAPDK bandrolü ve 32 adet fiyat etiketi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.