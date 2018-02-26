Mersin'de Kaçak İçki İmalathanesine Operasyon

Mersin'de sahte içki imalathanesine düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken 70 litre boğma rakı ele geçirildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu mahallesinde sahte içki imalathanesi tespit eden ekipler, 24 Şubat'ta operasyon yaptı. İmalathanede yapılan aramada, 1650 litre boğma rakı üretimi için mayaya yatırılmış sıvı ve 70 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D. ise adliyeye sevk edildi.