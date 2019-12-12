Mersin'de kaçak et operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvan satış yerinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvan satış yerinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.
Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan pazarında denetim yaptı.
Ekiplerin yaptığı denetimlerde büyükbaş hayvana ait olduğu belirlenen 173 kilo kaçak et ele geçirdi.
Kaçak etlerin imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.