Mersin'de kaçak et operasyonu
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Mersin'de kaçak et operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde hayvan satış yerinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

12.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:54
Mersin'de kaçak et operasyonu

'in ilçesinde hayvan satış yerinde 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

ekipleri, Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan pazarında denetim yaptı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde büyükbaş hayvana ait olduğu belirlenen 173 kilo kaçak et ele geçirdi.

Kaçak etlerin imha edilmek üzere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildiği, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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