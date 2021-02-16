Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi

16.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:18
Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi

Mersin'de, izinsiz balon balığı avladığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.

Mersin'de, izinsiz balon balığı avladığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, izinsiz balon balığı avladığı tespit edilen 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Şener Hande Erçel
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 11:26:07. #1.14#
title