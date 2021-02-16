Mersin'de kaçak balon balığı avlayan 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi
16.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:18
Mersin'de, izinsiz balon balığı avladığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
Mersin'de, izinsiz balon balığı avladığı belirlenen 3 balıkçıya 6 bin 435 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Bozyazı ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, izinsiz balon balığı avladığı tespit edilen 3 kişiye 6 bin 435 lira ceza verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci