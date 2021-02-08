Mersin'de kaçak balık avlayan kişiye 4 bin 581 lira ceza
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Mersin'de kaçak balık avlayan kişiye 4 bin 581 lira ceza

08.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:52
Mersin'de kaçak balık avlayan kişiye 4 bin 581 lira ceza

Mersin'de avlanma dönemi dışında dil balığı avladığı belirlenen kişiye 4 bin 581 lira ceza uygulandı.

Mersin'de avlanma dönemi dışında dil balığı avladığı belirlenen kişiye 4 bin 581 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Ekipler kontrollerde yasak olduğu dönemde dil balığı avladığı tespit edilen kişiye 4 bin 581 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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