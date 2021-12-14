Mersin'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kulak Mahallesi sahilinde kaçak balık avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan kişilere toplam 1090 lira idari para cezası uygulandı, avda kullanılan malzemeye el konuldu.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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