Mersin'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi - Haberler
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Mersin'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi

Mersin'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kaçak balık avlayan 2 kişiye 1090 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kulak Mahallesi sahilinde kaçak balık avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kişilere toplam 1090 lira idari para cezası uygulandı, avda kullanılan malzemeye el konuldu.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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