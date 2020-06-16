Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu
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Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu
16.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:30

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Toroslar ilçesindeki işletmeye operasyon düzenlendi.

Ele geçirilen farklı markalara ait 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosuyla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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