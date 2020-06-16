Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.

Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Toroslar ilçesindeki işletmeye operasyon düzenlendi. Ele geçirilen farklı markalara ait 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosuyla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA