Mersin'de kaçak araç kumandası ve logosu operasyonu
Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.
16.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:30
Mersin'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla ülkeye getirilen 1345 araç kumandası ile 2 bin 840 araç logosu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla Toroslar ilçesindeki işletmeye operasyon düzenlendi.
Ele geçirilen farklı markalara ait 1345 araç kumandası ve 2 bin 840 araç logosuyla ilgili işletme sahibi gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA