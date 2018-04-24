Mersin'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Toroslar ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki bir oto yıkama yerinde yaptıkları aramada, tanklar içerisinde toplam bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.