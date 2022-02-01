Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi

AA, Burcu Kaya - Güncel
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Mersin'de kaçak 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi.

SİLİFKE, MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ilçeye getirildiği öğrenilen gümrük kaçağı 700 elektronik sigara ve 13 şişe içki ele geçirdi.

Susanoğlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde de 3 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 90 paket kaçak sigara bulundu.

Kaçak ürünlerle ilgili A.V.K. ve B.F'ye idari para cezası verildi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Münir Karaloğlu, Silifke, Mersin, Sigara, Güncel, Haber

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