Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

BOZYAZI, MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, telefon iletişim kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Dereköy Mahallesi'nde telefon hattının kesilmesi üzerine hırsızlıktan şüphelenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeyi araştıran ekipler, şüphelendikleri bir araçta yaptıkları aramada 500 metre iletişim kablosu buldu.

Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Bozyazı, Mersin, Güncel, Haber

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