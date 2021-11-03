Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde iletim hattı kablosu ve bir evden güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde iletim hattı kablosu ve bir evden güvenlik kamerası kayıt cihazı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Aladağ ve Gözne mahallerinde Türk Telekom'a ait 1200 metre kablo ve bir evden güvenlik kamerası kayıt cihazının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 52 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu eşkalini belirledikleri 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunda suçlarını itiraf ettiği bildirilen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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