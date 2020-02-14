Mersin'de kablo hırsızlığı jandarmaya takıldı

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52

Mersin'in Mut ilçesinde 600 metre uzunluğundaki enerji ve nakil kablosunu çalan şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından ypaılan açıklamaya göre, Dağpazarı Mahallesi'nde terk edilmiş bir aracı fark eden ekipler, incelemesinde kabloların yanı sıra kerpeten, makas ve pense buldu.

Aracın çevresinde yakalanan ve kabloları çaldığını itiraf eden bir kişi, gözaltına alındı.

Kaynak: AA