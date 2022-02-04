Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gizlendikleri köprü altında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gizlendikleri köprü altında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Çavak Mahallesi'nde telefon iletim hattının kesilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, köprü altına gizlenen 2 şüphelinin çaldıkları kabloları yakarak içerisinden bakır telleri çıkarmaya çalıştıkları sırada yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı, kablolara el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Yenişehir, Jandarma, Mersin, Güncel, Haber

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