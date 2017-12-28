Mersin'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Mersin'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerindeki trafolardan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerindeki trafolardan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kablo hırsızlığı ihbarları üzerine başlatılan çalışmada, 3 şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüpheliler, satışa hazır hale getirdikleri 100 kilogram bakır kabloyu, hurdacılara satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

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