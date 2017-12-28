Mersin'de Kablo Hırsızlığı İddiası

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerindeki trafolardan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kablo hırsızlığı ihbarları üzerine başlatılan çalışmada, 3 şüphelinin kimliği belirlendi.



Şüpheliler, satışa hazır hale getirdikleri 100 kilogram bakır kabloyu, hurdacılara satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.