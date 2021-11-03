Mersin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı - Haberler
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Mersin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de kablo hırsızları jandarma tarafından yakalandı

Mersin'de bir telekomünikasyon şirketine ait kablo ve bir şahsın güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

ALADAĞ, ADANA (İHA) - Mersin'de bir telekomünikasyon şirketine ait kablo ve bir şahsın güvenlik kamerası kayıt cihazını çaldıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Aladağ ve Gözne mahallelerinde bir telekomünikasyon şirketine ait bin 200 metre kablo ve bir vatandaşın güvenlik kamera kayıt cihazının çalındığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 52 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kamera görüntülerinden tespit edilen 3 şüpheli, ekiplerin ortak operasyonuyla çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

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